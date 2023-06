Migros: Der Chef für Supermarkt AG ist gefunden

Zum designierten CEO der neuen Migros Supermarkt AG gewählt wurde Peter Diethelm, der bisher die Migros-Genossenschaft Ostschweiz führte. Dies teilte der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) am Donnerstag mit.

Anfang Mai hatte der Detailhändler angekündigt, dass er das Supermarktgeschäft mit einer Reform schlagkräftiger machen wolle (persoenlich.com berichtete). Es soll in einem neuen Tochterunternehmen beim MGB angesiedelt sein; bis anhin hatten die regionalen Genossenschaften die Supermärkte eigenständig geführt. Durch die Zusammenlegung soll unter anderem das Preis-Leistungs-Angebot verbessert werden.

Verwaltungsrat bestimmt

Bestimmt wurden nun auch die Verwaltungsräte der neuen Geschäftseinheit: Guido Rast (Leiter Genossenschaft Luzern) ist designierter Präsident, Mario Irminger (Präsident der Generaldirektion MGB), ist designierter Vizepräsident.

Von Seiten der regionalen Genossenschaften sollen ausserdem Mario Caldelari (Wallis), Mattia Keller (Tessin), Martin Lutz (Ostschweiz) sowie Reto Sopranetti (Aare) Einsitz im Gremium nehmen. Vom MGB ins Gremium entsandt wird Hubert Weber, aktuell noch Mitglied der MGB-Verwaltung.

Start im 2024

Unter der Leitung der neuen MSM-Geschäftsleitung werde nun ab sofort mit Hochdruck an den konkreten Umsetzungsschritten gearbeitet, heisst es im Communiqué. Das Departement Marketing werde dazu per Januar 2024 aus dem MGB ausgegliedert und in die neue Gesellschaft überführt.

Nebst der Gründung der MSM AG will die Verwaltung des MGB, quasi der Verwaltungsrat, auch sich selbst effizienter organisieren, teilte sie weiter mit. Sie beantragt der Delegiertenversammlung im Herbst, die Zahl der Mitglieder per 1. Juli 2024 von 23 auf 14 Mitglieder zu reduzieren.

Neben der Präsidentin der Verwaltung, dem Präsidenten der Generaldirektion MGB und zwei Mitarbeitendenvertretungen soll sich das Gremium noch aus fünf externen Mitgliedern sowie aus fünf Mitgliedern der regionalen Genossenschaften zusammensetzen. Somit hätte jede regionale Genossenschaft entweder eine Vertretung in der Verwaltung MGB oder im Verwaltungsrat der MSM AG, so die Mitteilung. (awp/sda/cbe)