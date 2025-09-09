CMO Leaders Summit: «Der CMO von heute muss technisch affin sein»

Herr Schauwecker, Sie führen am Donnerstag, den CMO Leaders Summit 2025 durch. Worauf fokussieren Sie sich bei dieser Veranstaltung?

Wir fokussieren uns bei der Veranstaltung auf die aktuellen und brandheissen Marketing-Themen aufgreifen, die derzeit intensiv in der Branche diskutiert werden. Marketing 360-Measurement gehört eindeutig dazu und dies nicht nur im Bereich B-to-C, sondern auch und gerade bei B-to-B Marketing Aktivitäten. Ich glaube, das Thema interessiert, es hat noch freie Plätze.

Die Veranstaltung trägt den Titel «Exploring Collaboration». Was verstehen Sie darunter?

Wir präsentieren den CMO Summit 2025 bei Accenture Zürich. Accenture unterstützt den Verband SwissMBAs mit deren High-Tech-Office in Zürich, mit generöser Organisation, Speaker, Demos und nicht zuletzt mit einem feinen Apéro.

Hat sich das Berufsbild des CMOs in den letzten Jahren verändert?

Der CMO von heute und sicherlich morgen ist sehr Technologie affin, beschäftigt sich mit den aktuellen Themen wie Künstliche Intelligenz und ist dafür bereit, nützliche Partnerschaften einzugehen. Ziel des CMO muss es sein, mit übergreifendem und innovativem Denken und Handeln das Unternehmen in die Zukunft führen. Das zeigt, dass dem CMO - oder auch Marketingchef - heute eine ganz andere Bedeutung zukommt als noch vor einigen Jahrzehnten.

Sie haben die KI angesprochen. Welchen Einfluss hat diese heute für einen CMO?

Der heutige CMO muss sich intensiv mit dem Thema beschäftigen und auch auseinandersetzen, nutzt diese für die immer wiederkehrende Aufgaben oder als Impuls-Geber. Mit dem Einsatz dieser Technologie kann er sich auch einen «Partner» aufbauen, der ihn in seiner Arbeit effektiver und auch effizienter macht. Ich persönlich sehe die Entwicklungen, die KI bietet, positiv.

Welche Rolle hat das Marketing heute in den Unternehmen?

Marketing hat sich über die Jahre immer mehr in die Rolle von Werbung und Promotion drängen lassen. Heute hat Marketing mit «AI-Boost» eine ganz starke Möglichkeit, sich auf alle Disziplinen auszudehnen. Der CMO hat dafür mehr Zeit, kann sich effektiv mehr auf die Zielgruppe konzentrieren und eben auch auf ein umfangreiches Measurement-System zurückgreifen.

Wer tritt auf?

Es sind Marketeers mit umfangreicher Erfahrung und innovativem Geist, die etwas bewirken und andere mitreissen wollen.

Ihre Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Warum?

Der Verband SwissMBAs ist eine internationale Organisation mit weit über 4000 Mitglieder, viele davon loggen sich ein, wenn spannende Themen erörtert werden und deshalb ist unsere «Amtssprache» auch Englisch.