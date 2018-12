Marketeer of the Year Award: Der Preis wird 2019 zum zweiten Mal verliehen

Der Marketeer of the Year Award ist Persönlichkeiten gewidmet, die den Mut haben, mit ihren Unternehmen einzigartige Ideen umzusetzen – Menschen, die sich auch ausserhalb der Komfortzone bewegen, wie es in einer Mitteilung der Trägerschaft heisst. Er zeichnet Einzelpersonen aus, die mit ihren Visionen und Entscheidungen Neues entstehen lassen und für ihre Teams, ihr Unternehmen, ihre Kunden und für die Konsumenten einen klaren Mehrwert schaffen. Damit grenze sich der Award klar von anderen Schweizer Marketing-Preisen ab, die jeweils Projekte oder Unternehmen auszeichnen.

Nach der erstmaligen Verleihung des Marketeer of the Year Award im laufenden Jahr ehren das Swiss Marketing Forum, Admeira sowie die Serviceplan Gruppe Schweiz auch im kommenden Jahr eine herausragende Persönlichkeit der Schweizer Marketingbranche.

Die Jury, bestehend aus Vertretern von Agenturen, Medien, Fachverbänden, Unternehmen und aus Wissenschaft, ermittelt den Preisträger in einem mehrstufigen Prüf- und Entscheidungsprozess. Die Jury setzt sich wie folgt zusammen:

Matthias Ackeret (Verleger und Chefredaktor «persönlich»), Christian Baertschi (CEO/Partner Serviceplan Gruppe Schweiz), Nadine Borter (Inhaberin Contexta, Bern), Martina Dalla Vecchia (FHNW), Peter Felser (Inhaber Felser Brand Leadership), Roger Harlacher (Präsident SWA, CEO Zweifel Pomy-Chips), Sven Reinecke (Direktor des Instituts für Marketing, Universität St. Gallen), Marie-Françoise Ruesch (Head of Marketing Communications, Admeira), Uwe Tännler (Präsident Swiss Marketing Forum, President European Marketing), Barbara Wieser (Inhaberin/Geschäftsführerin Digital Heads), Stefan Barmettler (Chefredaktor «Handelszeitung»).

Der Marketeer of the Year Award wird im Rahmen eines feierlichen Galadinners am 26. Februar 2019 im Restaurant Razzia in Zürich überreicht. Der Abend wird von Christa Rigozzi moderiert und von Gastbeiträgen begleitet. (pd/maw)