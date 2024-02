Mit der Jubiläumsausgabe des Goldbach Crossmedia Awards ist auch der Publikumspreis zurück. Im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web wird am 11. April 2024 zum 20. Mal die beste crossmediale Kampagne durch eine Expertenjury gekürt (persoenlich.com berichtete). Das Publikum erhält erneut die Möglichkeit, im Vorfeld für den persönlichen Lieblingscase abzustimmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ab sofort können Interessierte bis zum 11. März für den Publikumspreis per Online-Tool voten. Die folgenden Kampagnen stehen zur Auswahl:

#EinfachEinsteigen: Opel Schweiz, Saatchi & Saatchi Zürich / Prodigious Zürich

150 Jahre Zürcher Handelskammer: Zürcher Handelskammer, Streuplan

25 Jahre Schadenskizze: Die Mobiliar, Jung von Matt / Mediaschneider

Amavita Vitaverse: Galenica, Bandara / WebStages / Lab 360

Coop Weihnachtsspot 2023 «Just a little note»: Coop, TBWA\Zürich / TWMedia

Corsa Now – Einige Dinge dauern ewig. Andere nicht: Opel Schweiz, Saatchi & Saatchi Zürich / Prodigious Zürich

Die ganze Schweiz kennt das neue local.ch: localsearch, Freundliche Grüsse / Mediaschneider

Die schnellste Fundraisingkampagne: Unicef Schweiz und Liechtenstein, Unicef Schweiz und Liechtenstein / Drop8

Dr. Hauschka Regeneration: Wala Schweiz, House of Communication / vonMedia

Eichhof – alles andere wäre falsch: Eichhof (Heineken), Dentsu / Hofmarschall / Bagels of Berkeley

Holographic Skin Care Experience mit Bepanthen Derma: Bayer Schweiz, EssenceMediacom

Lebenszeit: CSS Krankenversicherung, Sir Mary

Max der Dachs – Grösser als gedacht: AXA, Publicis Zürich / Mindshare

Migros-Engagement – #Freundschaftsinitiative schafft sozialen Kitt: Migros-Engagement, Rod Kommunikation / Webrepublic

Porsche Passion Day 2023 Kampagne: Porsche Schweiz, PHD Schweiz

Quadratmedia m²: Hornbach Baumarkt (Schweiz), Mediaplus Suisse / Heimat TBWA\Berlin

Quickline in der ganzen Schweiz: Quickline, Erdmannpeisker / Mediaschneider Bern / Webrepublic

SAK Netto-Null: SAK St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke, Rembrand

Schutz vor Naturgefahren: Gebäudeversicherung Bern, Bold

Spotify x «Berocca PRO Time Out» – Mit Audio gegen den Stress jeder Generation: Bayer Schweiz, EssenceMediacom / Oliver Agency

Stefanie Heinzmann gibt nie auf. Für jedes Kind: Unicef Schweiz und Liechtenstein, Unicef Schweiz und Liechtenstein / Drop8

Swiss Weihnachtskampagne #LXmasWithYou: Swiss International Air Lines Ltd., Swiss International Air Lines Ltd. / Msm Communication / Tamino Productions

Swisslos – Eurodreams: Swisslos Interkantonale Landeslotterie, Webrepublic

Swisstainable unterwegs – Nachhaltig reisen in der Schweiz: Schweiz Tourismus / SBB, Bold / Sir Mary

Tags against Crime: maison blanche, Jung von Matt

The Chicken McNuggets of Love: McDonald's Switzerland, TBWA\Zürich / OMD

The FlipCode Mystery: Samsung, Sir Mary

UBS Spengler Cup Game: UBS, Jls digital

Urbane Energie: Pharmamarketing reimagined mit kontextsensitiver DOOH-Kampagne: Bayer Schweiz, EssenceMediacom / Oliver Agency

You × Music – Swisscom Music Sponsoring: Swisscom / Blue, Jeff / Aroma / Bilder und Freunde



Mit dem Goldbach Crossmedia Award werden Kampagnen ausgezeichnet, die durch kreative Ideen überzeugen und über verschiedene Medienkanäle hinweg eine einzigartige Wirkung erzielen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 30 Projekte für den branchenanerkannten Award eingereicht. Neben der Gold-, Silber- und Bronzeauszeichnung der Fachjury, wird neu auch wieder der Publikumsliebling gekürt. (pd/cbe)