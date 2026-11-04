Dr. Kelly: Patricia Boser wird Botschafterin

Publiziert am 04.11.2026

Das Jahreskonzept entsteht im Rahmen von «Anagenesis», dem Better-Aging-Programm der Klinik. Es wird im Verlauf des Jahres begleitet und bei Bedarf angepasst. Welche Behandlungen für Boser vorgesehen sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Generell können bei der Klinik gemäss eigenen Angaben «sowohl nichtchirurgische als auch chirurgische Behandlungen eine Rolle spielen». Angaben zu den finanziellen Modalitäten der Partnerschaft enthält die Mitteilung nicht.

Geplant sind persönliche Einblicke sowie Foto- und Videoproduktionen. Hinzu kommen Inhalte rund um Better Aging, Skin Longevity, natürliche Schönheit und einen selbstbestimmten Umgang mit ästhetischer Medizin.

«Mir ist wichtig, mir selbst treu zu bleiben und mich in meiner Haut wohlzufühlen», lässt sich Boser in der Mitteilung zitieren. Sie habe sich bewusst für die Zusammenarbeit entschieden, weil sie der Ansatz der Klinik anspreche. Kelly Vasileiadou, die das Jahreskonzept für Boser entwickelt, sieht in der Moderatorin wiederum eine Verkörperung der eigenen Markenwerte. Boser stehe für «Natürlichkeit, Selbstbewusstsein, Stil und einen positiven Umgang mit dem Älterwerden», wird Vasileiadou zitiert.

Die Klinik betont, nicht die möglichst starke Veränderung des Äusseren stehe im Mittelpunkt. Zum Ansatz gehöre auch die Frage, wann eine Behandlung nicht notwendig oder nicht empfehlenswert sei. Das Leistungsspektrum auf über 650 Quadratmetern reicht von plastisch-chirurgischen Eingriffen über minimalinvasive Behandlungen bis zu regenerativer Medizin. (pd/cbe)