Publiziert am 08.08.2024

Im Vorfeld des 5000-Meter-Laufs der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris vom 10. August präsentiert die Schweizer Sportmarke On «To Chase a Dream» – die letzte Episode der olympischen Kurzfilm-Trilogie «Dream Together» (persoenlich.com berichtete). Am Samstagabend wird auch Dominic Lobalu an den Start gehen.

Der 9-minütige Film folgt dem inspirierenden und emotionalen Weg von Lobalu, einem verwaisten Flüchtling aus der vom Krieg zerrissenen Region Südsudan, bis hin zur ersten Goldmedaille bei der Leichtathletik-EM in Rom und der Starterlaubnis für Olympia.

«To Chase a Dream» nimmt die Geschichte des Ausnahme-Athleten Dominic Lobalu wieder auf und schliesst nahtlos an die Handlung von «The Right to Race» an – dem von der Kritik gefeierten Dokumentarfilm von On, der bei Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 uraufgeführt wurde.



Das unermüdliche Streben des Weltklasseläufers

«Der neue Film zeigt Lobalus Ausdauer und Widerstandskraft aus einem frischen Blickwinkel und einer anderen Perspektive», steht in einer Medienmitteilun von On zum Kurzfilm. Unter der Regie von J.M. Harper und Hector Aponysus zeige die Erzählung das unermüdliche Streben des Weltklasseläufers nach seinem Traum, aber auch die grosse Unterstützung, die er bei seinem Team und den Menschen in der Schweiz gefunden hat, heisst es weiter.

Der Film, der in Lobalus Heimatstadt St. Gallen und in Rom gedreht wurde, dokumentiert die Entwicklungen, Rückschläge und den endgültigen Höhepunkt seiner Geschichte durch eine Mischung aus persönlichen und beruflichen Momenten. Die Regisseure kombinieren Archiv- und Live-Wettkampfmaterial mit intimen Interviews, um Lobalus Ambitionen, Antrieb, Charme und Demut festzuhalten, während der 25-Jährige sich dem Höhepunkt seiner sportlichen Träume nähert – der Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Als abschließende Episode der «Dream Together-Serie» von On, welche die Kraft gemeinsamer Träume im Sportbereich feiert, folgt «To Chase a Dream» auf zwei ebenfalls von Harper inszenierte Filmen: «Beyond Number One», in dem die Zuschauer in die Welt der 22-jährigen polnischen Tennissensation und Weltranglistenersten Iga Swiatek eingeladen werden, und «The Heart to Race», der die Verbindung zwischen den OAC-Teamkolleginnen, der kenianischen Läuferin Hellen Obiri und der italienischen Sinta Vissa, erkundet. (pd/nil)