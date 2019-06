Schweizer Markenkongress 2019: Die Bilder vom Branchenanlass

Die Digitalisierung ist allgegenwärtig in der Wirtschaft und führt zu einer Veränderung und Erhöhung der Mediennutzung. Am Schweizer Markenkongress 2019 diskutierten die Verantwortlichen namhafter Unternehmen mit den 500 Teilnehmern, wie sie mit den Herausforderungen umgehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Art und Weise, wie Marken und Kunden miteinander interagieren, hat sich in den letzten 15 Jahren radikal verändert. «Die gängigen Prinzipien erfolgreicher Markenkommunikation werden auf den Kopf gestellt», so Marketingexperte Torsten Tomczak von der Universität St. Gallen. «Werfen Sie die Bücher über Markenführung weg, auch meine.». Markenführung entwickle sich immer mehr zum Teamsport, in dem immer mehr Spezialistenjobs perfekt besetzt sein müssen.

Was eine vollumfänglich geführte Marke heute leisten muss, darüber sprach der Soundprofessor Carl-Frank Westermann. «Audio Branding gibt der Marke zusätzlichen Wert», so Westermann, CEO von Wesound. Beim Schweizer Versicherer Mobiliar setzt man bereits akustische Akzente und verschafft sich damit Gehör. «Wir haben die Musik in der Warteschleife der Telefonhotline abgeschafft. Stattdessen werden jetzt die Geschichten der Schadensskizzen vorgetragen», so Michèle Rodoni, Leiterin Markt Management von der Mobiliar.

Statt Content-Masse setzt man bei Coop auf gezielte Ansprache der Kunden durch Regionalität und Individualisierung. Kommunikation in verschiedenen regionalen Dialekten stärken die Sympathie der Kunden . «Das schafft Identifikation mit der Marke», sagte der Leiter Marketingkommunikation von Coop Sacha Zuberbühler.

Olaf Hartmann, Geschäftsführer des Multisense Instituts brach eine Lanze für die nicht digitalen Kommunikationskanäle wie Print und TV. Diese seien heute zu Unrecht untervertreten. Multisensuale Kommunikation unter Einbezug von Haptik und Sound ist für die Übermittlung vieler Markenbotschaften der Königsweg.

Award für Praxis und Wissenschaft

Am Schweizer Markenkongress vergab die Swiss Academy of Marketing Science Award erneut den «Rigour & Relevance Research Award» für ein besonders praxisnahes Forschungsprojekt. Diesen erhielt 2019 Tim Böttger für seine Forschungsarbeit zum Thema «

Customer Inspiration». Laut Böttger setzt die heute übliche Messung der Kundenzufriedenheit viel zu spät in der Customer Journey an.

Am Schweizer Markenkongress nahmen am Dienstag im Zürcher Hotel The Grand Dolder rund 500 Markenentscheider teil. Die Veranstalter sind das ESB Marketing Netzwerk, die HTP St. Gallen und die Universität St. Gallen. (pd/cbe)



