SWA-Jahresmeeting: Die Bilder vom Werbemarkt-Treffen

Nach exakt 3 Jahren und 2 Tagen traf sich die Branche am Mittwoch wieder zum Jahresmeeting des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA). Das Werbemarkt-Spitzentreffen im StageOne in Zürich-Oerlikon stand unter dem Motto «Mensch oder Maschine? Künstliche Intelligenz in Marketing und Kommunikation». Überraschungsgast David Schärer gab dabei Denkanstösse und Einblicke zu Themen wie den Ukraine-Krieg, die Debatte um Werbeverbote und die BAG-Kampagne. Der «Werber des Jahres» 2021 und Mitbegründer von Rod Kommunikation nahm kein Blatt vor den Mund: «Marken stehen vor einer viel höheren Rechtfertigungspflicht in der Öffentlichkeit als früher» (persoenlich.com berichtete).

