18 Projekte wurden für den Sponsoring Excellence Award 2022 eingereicht. Raiffeisen holte sich den Titel (persoenlich.com berichtete).

Jetzt geht es in die vierte Runde. Ab sofort können Unternehmen ihre Projekte einreichen – ob als Sponsor, Veranstalter oder im Team, ob Mitglied oder Nichtmitglied. Projekte können laut einer Mitteilung bis am 14. Dezember 2022 eingereicht werden. Die Jury wird präsidiert von Urs Wyss. Die Award-Verleihung findet am Donnerstag, 9. März 2023, im Theater 11 in Zürich statt.

Der Sponsoring Excellence Award zeichnet laut eigenen Angaben «relevante, innovative und professionell umgesetzte Sponsoring-Projekte» aus. Er wird seit 2019 vergeben. Ziel des Awards ist es, die Bedeutung von Sponsoring als Marketing- und Kommunikationsinstrument zu unterstreichen und herausragenden Projekten eine Präsentationsplattform zur Verfügung zu stellen. Der Award wird jährlich ausgeschrieben. Nach der Präsentation bestimmt die Jury anhand der Bewertungskriterien (Innovation, Konzeption, Umsetzung, Wirtschaftlichkeit, Relevanz, Impact, Gesamteindruck und allfällige Besonderheiten) die auszuzeichnenden Projekte und vergibt diverse Sonderpreise. (pd/cbe)