Das Thema Planung ist von höchster Bedeutung, da neue Werbeformen und Distributionsplattformen neue Anforderungen an Planungs- und Evaluationssysteme mit sich bringen. In einer anonymen Online-Umfrage wurden knapp 100 Branchenexpertinnen und -experten aus der Schweiz befragt, welche Aspekte der Planung für sie von besonderer Bedeutung sind und welche Medien sich jeweils am besten dafür eignen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Planung von Werbekampagnen ein hohes Mass an Fachwissen und strategischem Denken erfordert, heisst es in einer Mitteilung von Admeira. Daher sei es für Agenturen und Werbetreibende wichtig, sich auf die Planbarkeit von Medien als Werbeplattform verlassen zu können.

Die Befragten streben vor dem Start einer Kampagne eine bestmögliche Planung an, um maximale Erfolgsaussichten zu haben. Ganze 85 Prozent der Werbe- und Medienexpertinnen und Medienexperten betrachten die Planbarkeit als einen entscheidenden Faktor für den Erfolg einer Werbekampagne, da sie Zeit und Ressourcen spart und die Effizienz steigert. Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird die Planbarkeit als wichtiges Instrument angesehen, um die Ziele von Werbekampagnen zu erreichen.

Eine Werbekampagne kann besonders effektiv sein, wenn die Medialeistung, die prognostizierte Reichweite und die vordefinierte Zielgruppe vor dem Start der Kampagne zuverlässig geplant werden können. In dieser Hinsicht wurde TV von den befragten Fachleuten als das am besten geeignete Medium für die beiden wichtigsten Planungskriterien bewertet: vorhersehbare Leistung und Reichweite, bewertet. Dies ist vor allem auf die zuverlässigen Leistungsgarantien zurückzuführen, die TV als Medium bietet. Wenn es um die Sicherstellung der Brand Safety geht, schneiden TV und Print am besten ab.

Yvonne Rüegg, Research Specialist bei Admeira: «Für eine starke Werbewirkung ist eine bestmögliche Planbarkeit für TV-Kampagnen grundlegend. Admeira setzt alles daran, um den Werbeauftraggebenden die Planungsphase zu optimieren und zu erleichtern. Seit Jahren bietet Admeira eine verlässliche Planbarkeit auf den Sendern der SRG an.» (pd/cbe)



Der Studienreport kann bei Admeira kostenlos heruntergeladen werden.