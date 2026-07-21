Publiziert am 21.07.2026

Die Jury hat sich getroffen, um die Nominierten für den fünften «CMO of the Year» zu wählen. Grundlage der Wahl war ein strukturierter, zweistufiger Auswahlprozess: Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden zunächst einzeln beurteilt, anschliessend wurden die Bewertungen in einer gemeinsamen Jurysitzung diskutiert und konsolidiert.

Das Institut für Marketing & Customer Insight der Universität St.Gallen erstellte zu den Kandidatinnen und Kandidaten detaillierte Dossiers, die der Jury als Grundlage dienten. Bewertet wurden Persönlichkeiten, die Unternehmen und Marken nachhaltig prägen – durch wirtschaftlichen Erfolg, glaubwürdige Führung, Innovationskraft und Kundennähe. Auch Purpose, Diversität und Nachhaltigkeit flossen in die Beurteilung ein. Die Juror:innen trafen sich zur entscheidenden Sitzung bei Admeira in Zürich.

Die Nominierten sind (Reihenfolge nach Alphabet):





Veronika Elsener

CMO, Victorinox



Andrea Hänggi

Head of Marketing, Lindt & Sprüngli



Antonia Lepore

CMO, AXA



Jens Plath

CMO, Twint



Roman Reichelt

Chief Marketing & Communications Officer, Brack



Raphael Werner

CMO, Denner



Am 20. August 2026 wird im Rahmen der Award Night im LaSalle in Zürich bekanntgegeben, wer den Titel «CMO of the Year 2026» erhält. Die Preisverleihung findet anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Awards statt. In einer Spotlight Session gibt der Mundart-Musiker Baschi Einblicke in seinen Werdegang, sein Berufsleben und prägende Erfahrungen.

Organisiert wird der Award von der Serviceplan Group Switzerland. Detailliertere Informationen zu den Nominierten, der Jury und dem Ablauf der Wahl sind auf der Website cmo-of-the-year.ch zu finden. (pd/cbe)