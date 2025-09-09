Xaver-Award: Diese LiveCom-Projekte werden geehrt

Publiziert am 09.09.2025

Beim Xaver-Award 2025 in der neuen Festhalle Bern wurden am Dienstagabend die Besten der Schweizer LiveCom-Branche gefeiert. Im Zentrum standen die 20 verliehenen Awards, die von rund 600 Gästen gefeiert wurden. Unter dem Motto «Wanted – Livecom Excellence» führte Moderatorin Christa Rigozzi durch den Anlass, der Gäste, Partner und Teilnehmende in eine Western-Welt entführte.

Gold-Auszeichnungen in der Kategorie «Best Public Event»

Die Gold-Auszeichnungen gingen beide in die Kategorie «Best Public Event». Das «Mesh – Festival für Kunst & Technologie» überzeugte die Jury mit seiner Erstauflage unter dem Motto «Tooling the Future». Vom 16. bis 20. Oktober 2024 brachte der Verein Mesh (getragen durch Iart, HEK und die FHNW) gemeinsam mit Mjm.cc Kunst, Technologie und Gesellschaft auf einer Plattform zusammen. Mit Ausstellungen, Performances, Screenings, einer Konferenz, Workshops und Club Nights zog das Festival 6200 Besucherinnen und Besucher an und präsentierte über 150 Kunstschaffende aus zwölf Ländern.

Die zweite Goldauszeichnung gewann Art on Ice 2025 von Carré Event. Die Show verschmolz Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau mit Live-Musik, Tanz, Akrobatik und modernem Bühnen- und Lichtdesign. Musikalische Höhepunkte setzten Paloma Faith, Birdy, Stress und Marius Bear, während Olympiasiegerin Gabriella Papadakis gemeinsam mit Madison Hubbell als gleichgeschlechtliches Eistanzpaar ein Zeichen für Diversität setzte.

Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Lifetime Achievement Awards an den Tessiner Marco Solari. Der 81-Jährige prägte während fast 25 Jahren als Präsident das Locarno Film Festival und verlieh ihm internationales Format, weit über Glamour und Filmkunst hinaus. Die Laudatio hielt Martin Nydegger, CEO von Schweiz Tourismus.

Mit Spielen, eigens gedruckter Währung, Wendungen und einer Fake-Razzia inszenierte Evenjo eine Sause. Ein Abend, der überraschte, überzeichnete und inspirierte – und nun mit dem goldenen Public Xaver ausgezeichnet wurde.

Der nächste Xaver-Award wird am 8. September 2026 erneut in der Berner Festhalle verliehen. (pd/cbe)