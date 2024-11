Publiziert am 22.11.2024

Die Messerli Group mit Hauptsitz in Wetzikon übernimmt per 21. November 2024 die Screenpro AG in Volketswil. Diese Firma ist seit ihrer Gründung 2012 im Bereich Medien- und Kommunikationstechnik tätig und beschäftigt rund 20 Mitarbeitende.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. Durch die Übernahme erweitert die Messerli Group ihr Angebot im Multimedia-Bereich, insbesondere bei Digital-Signage-Lösungen und LED-Technologie. Die Integration soll das bestehende Portfolio der Tochtergesellschaft Dr.W.A.Günther Media Rent AG ergänzen.

Marc Oliver Sebben bleibt weiterhin operativer Leiter von Screenpro. Das Unternehmen soll als eigenständige Einheit in die Messerli Group integriert werden, wie es weiter heisst. Über die finanziellen Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.

Die 2012 gegründete Messerli Group ist im Bereich Live Kommunikation tätig. Mit ihren zehn Tochtergesellschaften und 330 Mitarbeitenden konzipiert und realisiert sie Markenauftritte für Messen, Events und Ausstellungen. Der Fokus liegt dabei auf physischen und digitalen Erlebniswelten. (pd/cbe)