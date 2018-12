Livesystems hat sich bei der Ausschreibung der Stadt Zug durchgesetzt. Mit den grossformatigen, doppelseitigen Digital-Stellen an acht Plätzen beim Bahnhof, bei ÖV-Haltestellen, Parkings und Einkaufszentren in der Innenstadt erreichen sie über 1 Million Bruttokontakte pro Woche, wie Livesystems in einer Mitteilung schreibt.

Weitere Aussenwerbeaufträge der Stadt Zug gingen an APG und Neo Advertising. (pd/eh)