APG|SGA: Zuschlag für Flächen der Stadt Zug erhalten

Die Stadt Zug hat anfangs Dezember 2018 ihren Entscheid betreffend der «Ausschreibung Plakatierung auf öffentlichem Grund der Stadt Zug» publiziert. Die APG|SGA erhielt den Zuschlag für das exklusive Recht der Vermarktung von rund 200 Plakatwerbestellen und bleibt somit in der Kantonshauptstadt «die klare Nr. 1», wie es in einer Mitteilung heisst. Mit ihrem Marktbearbeitungskonzept und ihren Referenzen habe die APGISGA das wettbewerbsfähigste Angebot abgeliefert. Der neue Vertrag beginnt laut Mitteilung am 1. Juli 2019 mit einer Dauer von 7,5 Jahren.

Mitte August 2018 lancierte die Stadt Zug die Ausschreibung von insgesamt vier Losen. Das grösste und bedeutendste Los beinhaltete rund 200 Plakatwerbestellen in den Formaten F4, F200 und F12 und wurde der APGISGA zugesprochen. Ausserdem wird die Abwicklung und Bewirtschaftung der Plakatierung für die Zuger Kulturinstitutionen weiterhin als Serviceleistung durch die APG|SGA erbracht.

Mit den 202 bestehenden hinterleuchteten oder geklebten Flächen auf Privatgrund und SBB-Areal sowie den 200 Plakatwerbestellen auf öffentlichem Grund, bietet APGISGA den Kunden auch in Zukunft «ein komplett abgerundetes Angebot» an, welches laufend ausgebaut und optimiert wird. Dazu gehört auch das digitale Angebot, zu dem heute bereits zwei Rail eBoards an besten Lagen auf dem SBB-Areal im Bahnhof Zug zählen. (pd/cbe)