Neo Advertising: Leuchtdrehsäulen in Zug neu im Angebot

Die Stadt Zug hat Neo Advertising nach einem Aussschreibungsverfahren den Betrieb der Leuchtdrehsäulen auf öffentlichem Grund zugesprochen, wie es in einer Mitteilung des Aussenwerbevermarkters heisst.

Ab dem 1. Juli 2019 und für einen Zeitraum von sieben Jahren wird Neo Advertising mindestens drei Leuchtdrehsäulen mit den Plakatformaten F200L und/oder F400L betreiben. Die geplanten Standorte, darunter der Bahnhofplatz und die Bahnhofstrasse, garantierten eine sehr hohe Visibilität und Besucherfrequenz in strategischer und zentraler Lage in der Stadt Zug, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die neuen Standorte werden ab sofort in das Angebot von «Neo Advertising City 2019» integriert. (pd/maw)