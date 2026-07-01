Publiziert am 01.07.2026

Das Arosa Bärenland, eine in Kooperation mit der Stiftung Vier Pfoten realisierte Auffangstation für gerettete Bären, lanciert eine neue Online-Kampagne. Diese wurde inhouse von Arosa Tourismus entwickelt. Die Agentur Morning hat die Filme realisiert und verantwortet die Mediastrategie und -planung, wie sie mitteilt.

Gemäss Morning zeigte eine vorgängige Analyse, dass Online-Newsmedien innerhalb der relevanten Zielgruppen die stärkste digitale Reichweite liefern, insbesondere bei älteren Zielgruppen. Das Media-Setup wurde deshalb nicht primär auf Meta ausgerichtet, sondern stärker auf kontextuelle Video- und Display-Formate in News-Umfeldern.





Ergänzend setzt die Kampagne auf Demand Gen und YouTube sowie auf Meta als Kanal für jüngere Zielgruppen. Über geolokalisiertes Mobile Targeting wird die Kampagne zudem gezielt am Standort in Arosa ausgespielt. (pd/spo)