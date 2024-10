Denner: Distanz zur Migros-Tiefpreisstrategie

Publiziert am 30.10.2024

Denner hat auf die Tiefpreis-Offensive der Migros reagiert und sich von der Strategie des Mutterkonzerns distanziert. Auf Anfrage des Blick erklärte Denner-Sprecher Thomas Kaderli, bei Denner müssten die Kundinnen und Kunden die Tiefpreise «nicht im Laden suchen, sondern können überall zugreifen». Die Preisgestaltung erfolge bei Denner zudem unabhängig von der Migros.

Auch die deutschen Discounter Aldi und Lidl betonten im Blick ihre Position im Preiskampf: Aldi verwies auf seine Tiefpreis-Garantie, während Lidl nach eigenen Angaben bei Lebensmitteln im laufenden Jahr bereits 1000 Produkte im Preis senkte.

Wie die Migros am Montag in Zürich bekannt gab, will der Detailhändler in den kommenden Jahren insgesamt 500 Millionen Franken für Preissenkungen aufwenden. Mehr als 1000 Produkte des täglichen Bedarfs sollen auf Discount-Niveau reduziert werden (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)