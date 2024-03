Evian: Dominic Stricker ist neuer Markenbotschafter

«Wir freuen uns sehr über Dominic als unseren neuen Evian-Botschafter. Mit seiner sprühenden Leidenschaft für Tennis und seinem aufgeweckten, jugendlichen Geist könnte er kaum besser zum #LiveYoung Spirit von Evian passen», wird Jasmin Droste, Marketingverantwortliche von Danone Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert. Diese Partnerschaft stehe für die Mission von Evian, dass die Spieler durch gesunde Hydrierung in den Matches und im Training stets ihr Bestes geben können.

Siege in Paris und Gstaad

Seit 2013 ist Dominic Stricker Mitglied des Nationalkaders von Swiss Tennis und wurde im Jahr 2020 als bester Schweizer Nachwuchssportler des Jahres ausgezeichnet. In seiner kurzen Zeit als Tennis-Profi konnte er bereits beeindruckende Erfolge erzielen: Neben dem Sieg in Paris 2020 bei Roland Garros im Einzel und Doppel des Juniorenturniers, gewann Dominic im Doppel mit Stan Wawrinka den Titel beim Swiss Open 2023 in Gstaad.



Dominic Stricker kommentiert gemäss Medienmitteilung seine neue Partnerschaft mit Evian wir folgt: «Ich freue mich riesig, als Evian-Botschafter Teil einer ganz besonderen Geschichte zu werden. Evian begegnet mir bereits seit einiger Zeit auf der Tour sowie im Trainingsalltag. Diesen tollen und dynamischen Brand vertreten zu dürfen, erfüllt mich natürlich mit Stolz.»



Evian ist offizieller Lieferant des Swiss Opens in Gstaad und bereits seit 2008 offizieller Sponsor des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. (pd/nil)