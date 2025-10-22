Publiziert am 22.10.2025

Führungswechsel bei der Gesellschaft für Marketing (gfm). Am Dienstagabend gab der langjährige Präsident Dominique von Matt nach drei Amtszeiten seinen statuarisch bedingten Rücktritt bekannt. An der Generalversammlung im Vorfeld des Marketingpreisverleihung wurde als Nachfolger Marcus Schögel gewählt.

Dominique von Matt, Agenturgründer und HSG-Professor, hatte das gfm-Präsidium 2016 vom Zuger Unternehmer Ueli Moser übernommen. Von Matt betonte, dass er gerne gfm-Präsident gewesen sei und auch noch gerne weitergemacht hätte. Mit dem HSG-Professor und bisherigen gfm-Jury-Präsidenten Marcus Schögel habe man aber die «perfekte Lösung» gefunden. Als wichtigsten Schritt seiner Amtszeit nannte von Matt gegenüber persoenlich.com, dass er die gfm auf die Themenbereiche Innovation und Marketing ausgeweitet habe, da diese untrennbar verbunden seien.

Der zurücktretende Präsident wurde zum Ehrenpräsidenten der gfm ernannt und in einer ausführlichen Rede von HSG-Professor Torsten Tomczak gewürdigt. Das langjährige gfm-Vorstandsmitglied Tomczak wurde gleichzeitig zum gfm-Ehrenmitglied ernannt. Moderatorin Sandra Studer sang für die Beiden sowohl «Berlin, du hast Sommersprossen» von Hildegard Knef wie auch ihren ESC-Erfolgshit «Made in Switzerland».

Marcus Schögel tritt in «grosse Fussstapfen»

Der frischgekürte gfm-Präsident Marcus Schögel ist akademischer Direktor des englischen Master in Marketing Management an der Universität St. Gallen. Er unterrichtet und forscht an der HSG zu den Themen Strategisches Marketing, Channel Management, und Digitales Marketing.

Von 1987 bis 1992 studierte Marcus Schögel Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin und an der Freien Universität Berlin. Ein Jahr darauf ging er an die Universität St.Gallen, wo er bis 1997 an seiner Dissertation zum Thema «Mehrkanalsysteme in der Distribution» arbeitete. 2004 habilitierte er, seit 2009 ist er Associate Professor für Betriebswirtschaftslehre und ständiger Dozent unter besonderer Berücksichtigung des Marketings an der Universität St.Gallen. Er wisse, so betonte er am Dienstagabend, dass er als Nachfolger von Matts in «grosse Fussstapfen» trete. (ma)