Celebrationpoint: Drei neue Teammitglieder an Bord

Gleich drei neue Teammitglieder unterstützen Celebrationpoint-Gründerin Ewa Ming beim Weiterentwickeln «innovativer Marketing- und Community-Services», wie es in einer Mitteilung heisst.

Ab Januar 2023 ist neu Katrin Schmitt, kurz Kate, Agenturleiterin Celebrationpoint. Die Eventmanagement-Expertin und langjährige MICE-Journalistin bringt dem Netzwerk der Schweizer Events- und Meetings-Industry laut Mitteilung fundiertes Wissen, genauso wie viel Begeisterung für die nationale und internationale MICE-Branche. Zuletzt war sie im Event- und Business-Development der Zürcher Eventagentur Time Change. Noch bis Ende 2022 ist sie Chefredaktorin des «MICE-tip».

Ewa Ming, Inhaberin der Ming Agentur, Celebrationpoint und Innovation World, freut sich: «Kate ist eine Kommunikationsexpertin mit viel Leidenschaft für MICE, Content-Marketing, Storytelling und den Journalismus. Ihr liegen, wie mir, Relevanz, Innovation und Interkulturelles am Herzen».

Sie wird auf den bisherigen Formaten und Services aufbauen, um so die Positionierung der Netzwerk- und Marketing-Agentur als erste Schweizer Anlaufstelle im Meeting-, Incentive-, Conference- und Event-Business (MICE) zu stärken. «Kate ist nah an den Themen von Suppliern und Buyern und wird mit ihrer Offenheit und Motivation echte Akzente setzen», ergänzt Ming.

Die gebürtige Darmstädterin strebt derzeit die Einbürgerung an. «Es war mehr Schicksal als Plan, 2011 in die schöne Schweiz zu ziehen», sagt Schmitt. «Ich habe mich sofort verliebt in Land, Leute und MICE-Branche, nicht zuletzt wegen meiner fünf Jahre als Social-Media-Managerin für ST und SCIB.» 2022 hat sie den MA «Leadership in Digitaler Kommunikation» von UdK und HSG erlangt.

Weiterhin neu im Team rund um Unternehmerin Ming sind: Anne Ohlendorf-Senn als Leiterin Administration/HR, Marketing und Event sowie die Hotelfachfrau Giulia Aversa aus Schaffhausen als Projektassistentin Marketing und Events.

Ohlendorf-Senn bringt laut Communiqué unter anderem viel Marketing-, Kommunikations- und Event-Erfahrung mit. Sie hat für Unternehmen und Agenturen gearbeitet. Lange lag ihr Fokus und Wirken in der Lifestyle-Industrie, zum Beispiel als Senior-Marketing-Managerin für Joop oder als Account-Direktorin für Marionnaud. Ihr Master in Business Psychologie von der FHNW Olten hat der zweifachen Mutter die Perspektive HR eröffnet, die sie für das Celebrationpoint- und Ming-Team bereits operativ umsetzt. (pd/cbe)