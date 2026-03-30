Publiziert am 30.03.2026

Bei solchen DCO-Kampagnen (Dynamic Creative Optimization) werden Werbeinhalte automatisiert an den jeweiligen Kontext angepasst. Betreut wurde die Kampagne über die Omnicom Media Group.

Im Zentrum stand eine kontextbasierte Aussteuerung, wie es in einer Medienmitteilung heisst: Unterschiedliche Werbemittel wurden automatisiert in thematisch passenden Umfeldern ausgespielt – etwa in den Bereichen Kochen, Sport, Familie und Automotive. Die Schaltung erfolgte geräteübergreifend auf Mobilgeräten, Desktop und Tablet.

















Ergänzt wurde die Kampagne durch digitale Aussenwerbung (Digital Out of Home), die je nach Standort unterschiedliche Botschaften zeigte – etwa an Bahnhöfen, Bushaltestellen und am Point of Sale. Zusätzlich kamen Video-Anzeigen sowie Werbung auf internetfähigen Fernsehgeräten (Connected TV) zum Einsatz. Per zeitgesteuerter Schaltung liefen Desktop-Anzeigen primär während der Arbeitszeiten, TV-Platzierungen vor allem abends und am Wochenende.



Die Werbemittel entstanden in Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter SeenThis. Omo Quick Wash wurde 2025 lanciert und ist auf Kurzwaschgänge ab 15 Minuten ausgelegt. (pd/nil) Ergänzt wurde die Kampagne durch digitale Aussenwerbung (Digital Out of Home), die je nach Standort unterschiedliche Botschaften zeigte – etwa an Bahnhöfen, Bushaltestellen und am Point of Sale. Zusätzlich kamen Video-Anzeigen sowie Werbung auf internetfähigen Fernsehgeräten (Connected TV) zum Einsatz. Per zeitgesteuerter Schaltung liefen Desktop-Anzeigen primär während der Arbeitszeiten, TV-Platzierungen vor allem abends und am Wochenende.Die Werbemittel entstanden in Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter SeenThis. Omo Quick Wash wurde 2025 lanciert und ist auf Kurzwaschgänge ab 15 Minuten ausgelegt. (pd/nil)