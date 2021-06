Allianz Suisse: Ein Kunstwerk für mehr Nachhaltigkeit

In der Schweiz werden jährlich rund 100'000 Tonnen neue Textilien gekauft und 40'000 Tonnen gebrauchte Textilien recycelt. Als offizielle Partnerin des Klimatags 2021 hat Allianz Suisse diese Zahlen nun auf eindrückliche Art und Weise in ein überdimensionales Kunstwerk verwandelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Ergebnis: Ein 15 mal 20 Meter grosses Gemälde, das am Klimatag live vor Ort aus gespendeten Altkleidern gelegt wurde und während eines ganzen Tages den Zürich HB zierte.



Entstanden ist das Kunstwerk in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Muralist Fabian «Bane» Florin, der international für seine gesellschaftskritischen Arbeiten gefeiert wird. Die Aktion wurde filmisch begleitet und auf Social Media sowie in einer Medienpartnerschaft mit Radio Energy schweizweit ausgespielt.



«Allianz Suisse setzt sich in verschiedenen Bereichen für unser Klima ein, auch am Klimatag. So entstand eine Spendenaktion sowie das grösste Kunstwerk aus Altkleidern. Diese wurden danach an das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) gespendet und erhalten somit eine zweite Chance», wird Thomas Wegmann, Leiter Marktmanagement bei Allianz Suisse, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Allianz Suisse: Tanja Cereghetti (Projektleitung), Thomas Jost (Leitung Brand Management und Sponsoring), Marcel Wolfgramm (Leitung Sponsoring); Partner: Nationaler Klimatag (Initiativkomitee), Filmgerberei (Filmproduktion), Sir Mary (Kommunikation, Content Direction), Radio Energy (Medienpartner), Fabian «Bane» Florin (Künstler). (pd/cbe)