Freundliche Grüsse: Eine Bankfiliale, die keine ist

Das Pop-up von Radicant am Bahnhofplatz 1 in Zürich wurde am Montag eröffnet und vereint wie die Bank selbst Nachhaltigkeit mit dem Finanzwesen. Das wird schon vor dem Eintreten klar: Begrüsst wird man, statt von einer prunkvollen Hausverkleidung, von einem Pflanzenbogen.

Neben Radicant sind auch der Zürcher Taschenhersteller Qwstion und das Schweizer Modelabel Muntagnard als Gastbrands vor Ort. Die Wahl der Partner geschah dabei gezielt, weil alle drei Marken dieselben Werte in Form von Kreislaufwirtschaft teilen, wie es in einer Mitteilung der Agentur Freundliche Grüsse heisst.

Über die zwei Wochen kann man die zwei nachhaltigen Modeunternehmen entdecken, sich zum digitalen Banking von radicant beraten lassen und Kaffee geniessen. Ausserdem werden im Pop-up Talks und Community-Events gehalten.

Die Pop-up-Filiale ist noch bis Samstag, 14. Oktober, täglich von 9 bis 18 Uhr (Samstag bis 16 Uhr) geöffnet. Am Dienstag 10. Oktober, um 18 Uhr lädt Radicant zum Podium «Viele Wege führen in die finanzielle Unabhängigkeit» mit den Finfluenzerinnen Patrizia Laeri, Cristina Jaeger, Francesca Barbera und Olga Miler ein.

