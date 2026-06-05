42hacks: Einen Monat gratis ohne Auto unterwegs

Publiziert am 05.06.2026

Autofahrende können während eines Monats kostenlos auf Bahn, Bus, Velo und Sharing-Dienste umsteigen – mit einem gratis Schnupper-Generalabonnement und Zugang zu Diensten wie Mobility oder PubliBike. Idee, Umsetzung und Kampagne stammen laut eigenen Angaben komplett von 42hacks, ohne beigezogene Kommunikations- oder Werbeagentur.

Was die Kampagne aus Marketingsicht auszeichnet: Die Zielgruppe wird nicht über klassische Massnahmen angesprochen, sondern erhält direkt das Produkt zum Ausprobieren. Ein KI-Algorithmus selektiert laut Mitteilung aus den Bewerbungen jene Personen, die tatsächlich wechselwillig sind, und schliesst Mitnahmeeffekte gezielt aus. Die Initiative setzt damit auf Precision Marketing statt auf Reichweite – mit dem Anspruch, Marketingwirkung messbar zu machen.

Umgesetzt wird die Challenge in Zusammenarbeit mit SBB, Alliance SwissPass, Mobility, PubliBike, Dott und Reka sowie zahlreichen Städten, Kantonen und Gemeinden. Nach Pilotprojekten in Winterthur, Bern und Basel beteiligen sich aktuell Thun, Luzern und St. Gallen. Interessierte können sich unter 31days.ch bewerben. (pd/cbe)