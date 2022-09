Wenn die National League am Mittwoch wieder startet, sollen die Fans mit MySports mittendrin drin sein. Um für die kommende Eishockeysaison zu begeistern, hat der Sender am Wochenende eine umfassende Kampagne lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst.





Erstmals überhaupt realisiert MySports in Abstimmung mit allen 14 NL-Vereinen eine crossmediale Kampagne zum Start der National League Saison 2022/2023. Zentraler Baustein der Marketing-Offensive seien die Clubs und ihre Spieler, heisst es weiter.





Zu diesem Zweck hat Mysports mehre Media Days veranstaltet und komplett inhouse orchestriert. Das Resultat ist ein Promotionclip, den es seit Samstag auf zahlreichen klassischen und digitalen Kanälen zu sehen gibt. Ziel des Eishockey-Senders: die Lust auf den Sport schon vor dem ersten Spiel wecken.



Verantwortlich bei MySports: Sascha Graf (Art Director), Lars Nay (Producer), Oliver Lutz (Marketing + Crossmedia Campaigning). (pd/wid)