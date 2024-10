Jung von Matt Limmat: Endlich saubere Finger beim Knabbern

Publiziert am 08.10.2024

Marketing kann sehr diverse Formen einnehmen. Das zeigt das neue Projekt von Jung von Matt Limmat für die Chipsmarke Zweifel. Zielgruppe sind Gamerinnen und Gamer.

«Gamen und Snacks gehören zusammen wie Camping und Zelt. Doch so sehr Gamer:innen Snacks auch lieben, so wenig mögen sie Fettrückstände auf ihrem teuren Gaming- Equipment», schreibt Jung von Matt in einer Mitteilung.

Die Lösung: der limitierte Trainingsanzug namens Patchd. Der Trainer, bestehend aus einer Unisex- Hose und einem Unisex-Hoodie, wurde entwickelt, um Gamer:innen das Spielen zu erleichtern und ihre Controller sauber zu halten. Der Anzug verfügt über abnehmbare, fettabsorbierende Patches an den Unterarmen und Oberschenkeln.





Zweifel Patchd wurde zum ersten Mal an der Pop Con in Zürich vorgestellt. Der Trainer ist ab sofort auch im Zweifel-Webshop erhältlich – allerdings nur solange der Vorrat reicht. Der Launch wird von einer gezielten Social-Media-Kampagne begleitet, unterstützt durch Creator-Content auf Twitch, TikTok und Instagram.

Dominique Magnusson, Creative Director bei Jung von Matt: «Wenn eine Botschaft durch die Entwicklung eines eigenen Produkts transportiert werden kann, gelingt die Ansprache einer Zielgruppe besonders effizient.» (pd/spo)