TMI / MSM.digital: Erlebnisshop für Smarter Living eröffnet

Die Zürcher Retailagentur TMI hat am Dienstag im Circle 19 am Flughafen Zürich zusammen mit der Partneragentur MSM.digital den ersten gemeinsamen B2B2C Digital Experience Shop der Schweiz eröffnet: Now (Eigenschreibweise: «.now»).

Now steht laut einer Mitteilung für die neuste Generation innovativer Produkte, Tools und Gadgets des digitalen Lifestyles. Auf rund 100 Quadratmetern finde man im Now-Shop von der intelligenten Kaffeetasse, über nachhaltig produzierte High-End Headphones von Marley (Family von Bob Marley) bis hin zur SuperPacman-Spielkonsole im Retro-Look alles, was das digitale Herz begehre. TMI und MSM.digital würden den Shop im Agentur-Kontext als «Proof of Concept» für ihre B2B-Kunden nutzen.

Auch junge Start-ups haben laut Mitteilung bei Now ihren Platz im Sortiment. Jung-Unternehmerin Hera Zimmermann und ihr Team präsentieren unter der Marke «Juna Period» ihre nachhaltigen Periode-Produkte (persoenlich.com berichtete). Und von der jungen Zürcher Gewürzmanufaktur «The Art Of Spice» gibt es das gesamte Sortiment mit Produkten wie «Chees Us» oder «Curry me softly» zu kaufen.

Now ist an 365 Tagen im Jahr von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Alle Produkte gibt es auch online zu kaufen. (pd/cbe)