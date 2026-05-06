Finna: Erste Hilfe für psychische Gesundheit

Publiziert am 06.05.2026

Die Zürcher Social-Media-Agentur Finna hat für Ensa, das Kursprogramm der Stiftung Pro Mente Sana, die Videokampagne «Spotlight» konzipiert und produziert, teilt die Agentur mit. In der Interview-Serie berichten Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen wie BKW, Baloise, Pax, Fielmann, ZHAW und Denner über ihre Erfahrungen mit dem Ensa-Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit.

Hintergrund ist eine wachsende Belastung in der Arbeitswelt: Laut einer Erhebung der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz ist die Work-Life-Balance bei fast der Hälfte aller Erwerbstätigen unausgeglichen. Gleichzeitig fehlt vielen Menschen im Arbeitsumfeld das Wissen, wie sie reagieren sollen, wenn es Kolleginnen oder Kollegen psychisch nicht gut geht.