Finna: Erste Hilfe für psychische Gesundheit

Die Zürcher Social-Media-Agentur Finna hat für Ensa, das Kursprogramm der Stiftung Pro Mente Sana, die Videokampagne «Spotlight» konzipiert und produziert, teilt die Agentur mit. In der Interview-Serie berichten Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen wie BKW, Baloise, Pax, Fielmann, ZHAW und Denner über ihre Erfahrungen mit dem Ensa-Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit.
Hintergrund ist eine wachsende Belastung in der Arbeitswelt: Laut einer Erhebung der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz ist die Work-Life-Balance bei fast der Hälfte aller Erwerbstätigen unausgeglichen. Gleichzeitig fehlt vielen Menschen im Arbeitsumfeld das Wissen, wie sie reagieren sollen, wenn es Kolleginnen oder Kollegen psychisch nicht gut geht.
Die Kampagne setzt auf Authentizität statt Inszenierung. Finna konzipierte und produzierte eine Video-Interview-Serie, in der Vertreterinnen und Vertreter von BKW, Baloise, Pax, Fielmann, ZHAW und Denner berichten, wie der Ensa Kurs bei ihnen eingeführt wurde und welche Wirkung er entfaltet hat. «Echte Personen, echte Erfahrungen: das ist überzeugender als jede Inszenierung», wird Finna-Gründer Noah Zygmont zitiert. Die Inhalte wurden für Social Media und die Ensa-Website aufbereitet sowie auf Englisch und Französisch übersetzt, um eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen. (pd/spo)