Baloise Session: Eventsponsor.ch kleidet Helferinnen und Helfer ein

Die Sponsoren-Familie der Baloise Session hat ein neues Mitglied, wie es in einer Mitteilung heisst. Neu engagiert sich die Timu GmbH mit ihrer Marke Eventsponsor.ch. «Als Familienunternehmen aus der Region Basel ist es für uns eine Herzensangelegenheit, die Baloise Session zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, die Crew eines solch tolles Format mit unseren Textilien einkleiden zu dürfen», so Michael Hugenschmidt, CEO der Timu GmbH.

«Regional verankerter Partner»

«Wir sind glücklich, mit Eventsponsor.ch einen regional verankerten und vielseitigen Partner in unserem Sponsoren-Team willkommen heissen zu dürfen. Mit den neuen schicken T-Shirts macht unseren über 200 Helferinnen und Helfern die Gästebetreuung in diesem Herbst sicherlich noch mehr Spass», wird Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, in der Mitteilung zitiert.

Die nächste Ausgabe der Baloise Session findet vom 19. Oktober bis 9. November 2023 in der Event Halle der Messe Basel statt. Das Programm wird am 23. August bekanntgegeben. (pd/yk)