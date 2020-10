Best of Swiss Web freut sich, Facebook als internationalen Player an Bord zu haben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Heinrich Meyer, Geschäftsführer von Best of Swiss Web: «Facebook muss man niemandem mehr vorstellen. Es ist sozusagen der Inbegriff eines sozialen Netzwerks. Wir sind gespannt und freuen uns auf die Partnerschaft mit einer hohen Digital-Kompetenz und einer unschlagbaren Präsenz, gepaart mit grossem Unternehmertum».

Oliver Busch, Facebook Director DACH, Agency & Ecosystem äussert sich über das Engagement in der Schweiz: «Die Best of Swiss Awards gehören zu den etabliertesten Branchenauszeichnungen Europas, die wir seit jeher aufmerksam verfolgen. Die Kategorien – von Creation bis Performance-Marketing – adressieren genau die Themen, zu denen wir mit unseren Werbekunden und Partnern im stetigen Austausch stehen. Wir freuen uns sehr, ab sofort als Partner von Best of Swiss mit an Bord zu sein und sind gespannt darauf, die Best-Cases dieses Jahr aus nächster Nähe zu erleben.»

Die Award-Gala und Preisverleihung findet am 22.10.2020 in der Samsung Hall in Zürich statt (persoenlich.com berichtete). (pd/lol)