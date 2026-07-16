Jung von Matt Sports: «Fifa Gaming Couch» tourt durch die USA

Publiziert am 16.07.2026

Die «Fifa Gaming Couch» bildet das Herzstück der Aktivierung des Gaming-Portfolios der Fifa zur Fussball-Weltmeisterschaft. Seit Anfang Juni tourt sie im Rahmen eines sechswöchigen Roadtrips von Los Angeles nach New York City. Begleitet wird die Reise von einer digitalen Content-Serie sowie physischen Pop-up-Events, unter anderem in West Hollywood, Dallas und Miami.

Im Zentrum der Content-Serie steht laut einer Mitteilung der fiktive Delivery Guy «Dean», der die Fifa Gaming Couch mit einem Truck im Fifa-Branding durch die USA fährt. Zu den Stationen zählen Los Angeles, Las Vegas, der Grand Canyon, Dallas, die Route 66 sowie Miami. Aktuell befindet sich die Tour auf der letzten Etappe in New York City, wo sie zum Finale der Fussball-Weltmeisterschaft eintreffen soll.

Unterwegs trifft die Figur «Dean» auf verschiedene Persönlichkeiten aus Sport und Content-Creator-Szene, darunter Skateboard-Legende Tony Hawk, den ehemaligen Borussia-Dortmund-Spieler Marco Reus, den früheren brasilianischen Nationalspieler Ronaldo («R9»), den Streamer IShowSpeed, den deutschen NFL-Spieler Jakob Johnson, die ehemalige kanadische Fussballerin Lauren Sesselmann sowie die Creator-Marke Yes Theory. Insgesamt waren nach Angaben von Jung von Matt Sports über 70 Content Creator an der Kampagne beteiligt.

Im Rahmen des Stopps in Dallas realisierten die Fifa und Netflix zudem ein Crossover mit der Netflix-Marke «Squid Game». Als Abschluss der Tour ist am Fanatics Fest in New York der «Couch Cup» geplant, ein Creator-Turnier zum Spiel «Fifa World Cup: Launch Edition», bei dem acht Teilnehmende gegeneinander antreten – darunter Schauspieler und Creator Jacob Romero sowie Schauspielerin und Sängerin Kiawentiio.

Laut Jung von Matt Sports erzielte der im Rahmen der Kampagne produzierte Content bislang mehr als 60 Millionen Aufrufe, verteilt über offizielle Fifa-Kanäle, Partnerplattformen sowie Netflix und Netflix Games. Insgesamt seien über 100 Assets im Rahmen der Kampagne entstanden.

Neben Jung von Matt Sports, verantwortlich für IP-Entwicklung, kreative Gestaltung und Design, waren die Experience-Agentur Episode.1 für die Umsetzung der Pop-up-Events sowie BDX Media für Content-Produktion und Creator-Management an der Kampagne beteiligt. Die Medienstrategie orientierte sich zudem an den bestehenden Partnerschaften der Fifa mit TikTok und YouTube.

Die «Fifa Gaming Couch» ist Teil der im Mai vorgestellten, überarbeiteten «Digital Football»-Strategie der Fifa. Dazu zählen unter anderem die Lancierung von «Fifa Heroes», das Spiel «Fifa World Cup: Launch Edition» auf Netflix Games sowie IP-Integrationen in «Rocket League», «Football Manager 2026» und «Roblox».

Jung von Matt Sports ist eine Kreativagentur mit Büros in Hamburg, London und Los Angeles und Teil der unabhängigen JvM Group. Zu den Kundinnen und Kunden zählen unter anderem Adidas, Amazon Games, BMW, Coca-Cola, Fifa, Google, McDonald's, Netflix und Porsche. (pd/cbe)