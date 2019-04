Avadis: Florence Mayor leitet neu Kommunikation

Am 1. März hat Florence Mayor ihre neue Stelle als Leiterin Kommunikation bei Avadis angetreten. In dieser Funktion verantwortet sie auch die Kommunikation der Gemini Sammelstiftung und der Afiaa Anlagestiftung, die beide von Avadis geführt werden, heisst es in einer Mitteilung.

Zuletzt sei Florence Mayor neun Jahre bei der internationalen Markenagentur Metadesign in Zürich tätig gewesen. Vor dieser Tätigkeit war sie Leiterin Corporate Communications der Mövenpick-Holding, wo sie die Transformation der international tätigen Unternehmensgruppe kommunikativ verantwortete.

Avadis ist eine Anbieterin von umfassenden Dienstleistungen für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen. Sie beschäftige rund 130 Vermögens- und Vorsorgespezialisten an den Standorten Zürich und Lausanne. Mit der Avadis Anlagestiftung führe sie die grösste unabhängige Anlageplattform für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. (pd/log)