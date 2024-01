Goldbach: Fokus auf crossmediale Werbung für KMU

Um auf die Bedürfnisse der Schweizer Klein- und Mittelunternehmen (KMU) einzugehen, gründete die Werbevermarkterin Goldbach Group AG den neuen Bereich Goldbach Regional. Er soll den KMU ermöglichen, schon mit Werbebudgets ab 500 Franken und ohne weitreichende Erfahrung in diesem Bereich effektive Werbekampagnen zu schalten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Die Markenbildung und vor allem Abverkaufsmassnahmen durch zielgerichtete Kommunikation sind auch für KMU äusserst wichtig, doch haben viele Unternehmen weder die Zeit noch die Mittel, um sich darum zu kümmern», wird Thierry Furrer, Managing Director von Goldbach Regional, zitiert. Deshalb sei es Goldbach Regional ein Anliegen, den KMU mit möglichst geringem Kosten- und Zeitaufwand crossmediale und auf die Region angepasste Werbelösungen aus einer Hand anzubieten.

Goldbach Regional kann dabei auf die analogen und digitalen Medienmarken der TX Group, Social-Media-Plattformen, das programmatisch buchbare Digital-Out-Of-Home-Inventar (DOOH) aller relevanten Schweizer Anbieter sowie alle gängigen Videoformate zurückgreifen. Zudem will Goldbach Regional in diesem Jahr weitere Gattungen wie Digital Audio und Replay Ads in seinen Bereich integrieren und für KMU buchbar machen.

Weiter profitieren die Kundinnen und Kunden, oder gegebenenfalls deren Agenturen, von technologisch unterstützten Services wie der Werbemittelkreation, einer voll automatisierten Kampagnenoptimierung oder einem Leistungsnachweis in Form eines Live-Reportings, wie es weiter heisst. «Nicht zuletzt wollen wir unserer Kundschaft eine transparente und möglichst persönliche Beratung bieten, weshalb unsere regionalen Werbeprofis stets für Fragen zur Verfügung stehen», so Furrer. (pd/cbe)