GDI: Franziska Wiesner ist neue Marketingchefin

Franziska Wiesner verantwortet seit August das Marketing und die Kommunikation aller Geschäftsbereiche des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI), wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Alain Egli, der 16 Jahre die Kommunikation des Instituts geprägt und das Leistungsversprechen «Creating Futures» mitentwickelt hat.

Wiesner war zuvor Head of Marketing & Communications bei 20 Minuten und bringt langjährige Erfahrung als Beraterin in Werbe- und Kommunikationsagenturen mit. Sie hat einen Masterabschluss in Communication Management und Marketing an der Universität Zürich.

«Die Erfahrungen von Franziska Wiesner im Verlagswesen gepaart mit Marketing und Kommunikation sind für unsere breitgefächerten Angebote und die Vielfalt unserer Inhalte eine Bereicherung», wird Lukas Jezler, CEO des GDI, zitiert. (pd/wid)