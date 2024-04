Zermatt Unplugged: Fünf weitere Jahre auf sicher

Der Vertrag gilt von 2025 bis 2029, wie die Verantwortlichen am Montag mitteilten. Er regelt die gegenseitigen finanziellen Verpflichtungen sowie Kommunikations- und Sachleistungen. Gleichzeitig wurde eine langfristige Zusammenarbeit mit den örtlichen Bergbahnen vereinbart.

Unterzeichnet wurde der Vertrag unmittelbar vor dem Start der 15. Ausgabe von Zermatt Unplugged am 9. April. Geplant sind insgesamt 145 Shows auf 17 Bühnen. Das Festival dauert bis 13. April. Im vergangenen Jahr kamen rund 30'000 Besucherinnen und Besucher in das Bergdorf am Fuss des Matterhorns. (sda/spo)