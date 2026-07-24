Samsung Schweiz: Galaxy-Launch als Content-Event

Publiziert am 24.07.2026

Zeitgleich zum weltweiten Unpacked-Event in London hat Samsung am Mittwoch rund 150 Gäste zu einem Launch-Anlass in einen Beachclub am Zürichsee eingeladen. Im Zentrum standen nicht Pressekonferenz-Formate, sondern interaktive Content-Stationen, an denen die neuen Foldables und Smartwatches getestet werden konnten. Für Konzept und Umsetzung des Events war die Agentur Jeff verantwortlich, die Kommunikation lag bei Oppenheim (PR) und Influence Vision (Influencer- und Content-Creator-Management).

Unter dem Titel «Digital Oasis Unfolds» liess der Konzern laut einer Mitteilung den Soluna Beach Club für einen Abend zur Bühne für die neuste Gerätegeneration werden: «Galaxy Z Fold8», «Z Fold8 Ultra», «Z Flip8» sowie die Smartwatches «Watch9» und «Watch Ultra2». Ausgewählte Medienschaffende erhielten am Nachmittag im Rahmen eines Pre-Briefings vorab Zugang zu den Geräten, bevor am Abend der öffentliche Teil mit Content Creators und Partnern folgte.

Der Anlass war entsprechend als Erlebnisformat angelegt: An Stationen liess sich etwa die Kameraleistung der Foldables bei Wakeboard-Sessions ausprobieren, dazu kamen Fotoinstallationen sowie Vorführungen zu KI-gestützter Bildbearbeitung und Gesundheitsfunktionen. Eine Schatzsuche unter den Gästen endete mit der Verlosung einer Galaxy Watch9.

«Mit ‹Digital Oasis Unfolds› wollten wir bewusst weg vom klassischen Produktlaunch und hin zu einem Erlebnis, das unsere Zielgruppe emotional abholt», lässt sich Fabrizio Camardella, Head of Mobile Division Switzerland, in der Mitteilung zitieren. Der Zürichsee im Sommer sei die passende Kulisse gewesen, «um zu zeigen, wie unsere neuen Galaxy Geräte im Alltag unserer Community wirklich ankommen», so Camardella weiter. (pd/cbe)