20 Minuten: Gedruckte Sonderausgabe für McDonald's

Publiziert am 04.11.2026

Die 32-seitige Jubiläumsausgabe in deutscher, französischer und italienischer Sprache liegt kostenlos in den über 190 McDonald’s-Restaurants der Schweiz auf. Laut Mitteilung handelt es sich um die erste grosse Sonderausgabe seit dem Ende der gedruckten Tageszeitung.

Am 23. Dezember 2025 hatte sich 20 Minuten mit einer Sonderausgabe von der Printversion verabschiedet (persoenlich.com berichtete). Seit dem Print-Ende erscheint die 1999 lancierte Pendlerzeitung regulär nur noch digital. Die TX Group hatte die Einstellung im Juni 2025 angekündigt und gleichzeitig den Abbau von bis zu 80 Vollzeitstellen in Aussicht gestellt. Das Print-Ende hatte sich unter anderem wegen rückläufiger Werbeeinnahmen abgezeichnet.

Laut Mitteilung enthält die Zeitung Interviews, historische Bilder sowie Beiträge über Restaurantstandorte und Produktentwicklungen. Zu Wort kommen zudem Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Kultur und Social Media. Ergänzt wird die Ausgabe mit Elementen der früheren Printausgabe, darunter das Kreuzworträtsel, der Comic-Strip «Calvin & Hobbes» und eine Wetterseite. Rund 16 Seiten bezeichnet 20 Minuten als redaktionell, der Rest entfällt auf Paid Content und Werbung.

Die Projektleitung lag nicht bei der Redaktion, sondern beim Bereich Commercial Publishing von 20 Minuten. Beteiligt waren Gaudenz Looser, bis Mai stellvertretender Chefredaktor von 20 Minuten und heute selbständiger Berater und Autor, sowie McDonald's Schweiz und die Agentur Farner unter der Leitung von Nina Krucker. An der Kreation wirkten zudem die Agenturen TBWA und OMD mit.

«Mit dieser Jubiläumsausgabe bringen wir mit dem Team von 20 Minuten etwas zurück, das lange zum Schweizer Alltag gehörte, und entwickeln es in neuer Form weiter», lässt sich Béatrice Montserrat, Projektleiterin bei McDonald's Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Michel Mariani, Chief Commercial Officer von 20 Minuten, wird so zitiert: «Die Zusammenarbeit von McDonald's und 20 Minuten passt perfekt.» Beide Unternehmen stünden für «Vertrautheit und konsequente Kundenorientierung». (pd/cbe)