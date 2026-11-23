Publiziert am 23.11.2026

Die Kreativagentur Jeff bleibt für drei weitere Jahre Leadagentur für das Product Forum von Mercedes-Benz. Am Anlass in Stuttgart präsentiert der Konzern Händlern und Vertriebspartnern aus über 170 Ländern seine künftigen Produkte. Laut der Mitteilung der Agentur sind während zwei Wochen jeweils über 5000 Gäste eingeladen.

Jeff betreut die Gäste von der Anreise bis zur Bühnenshow. Jedes Jahr bespielt die Agentur drei bis vier Standorte im Werk: eine Eventhalle für die Präsentation neuer Modelle sowie weitere Orte für Blicke hinter die Kulissen in kleinen Gruppen und für Fahrprogramme mit Prototypen. Für die Gästeführung hat sie den «Product Forum Companion» entwickelt. Er bietet Orientierung und Übersetzungen und liefert Mercedes während des Anlasses Rückmeldungen der Gäste.

2015 war Jeff am Product Forum nur für den Auftritt der Marke Smart zuständig. Seit 2016 führt die Agentur den Anlass und hat alle Ausgaben umgesetzt, die physisch stattfanden. Für Mercedes-Benz Schweiz realisierte Jeff bereits 2014 eine Roadshow.

Das Berliner Büro wurde schrittweise stärker einbezogen und übernimmt nun die Hauptverantwortung. Zürich bleibt am Projekt beteiligt. Jeff hat zudem einen Standort in Lausanne. Die inhabergeführte Agentur wurde 2011 gegründet. (pd/nil)