Publiziert am 23.11.2026

Die Promotions- und Eventagentur Spool verteilt im Auftrag von Wernli in der Vorweihnachtszeit Gebäck an Passantinnen und Passanten. An elf Bahnhöfen und in zwei Innenstädten erhalten sie einen Zimtstern und ein Mailänderli, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu kommen zwei Standaktionen in Basel und Genf. Den Auftakt machte Genf.

Bei den Ständen spielt ein Duo live auf einer kleinen Bühne, eine Fotostation druckt Bilder direkt aus. Über einen Wernli-Briefkasten können Besuchende selbst gestaltete Weihnachtskarten verschicken. Die Kampagne läuft unter dem Motto «Dürfen wir deine Weihnachtszeit verschönern?».

Insgesamt bietet Spool dafür 153 Personen auf: 13 in der Teamleitung, 39 in der Logistik und 101 in der Promotion. (pd/nil)