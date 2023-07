Swisscom: «Gemeinsam bereit» auch an Musikfestivals

Die neue Swisscom-Kampagne dreht sich um die Kraft des Miteinanders. Unter dem Motto «Gemeinsam bereit», hiess es zum Start Anfang Juni, werde die Kraft dramatisiert, die sich entfalte, wenn Menschen füreinander da sind.

Mehr Miteinander statt Gegeneinander propagiert das Unternehmen nun auch für den Festivalsommer. «Deshalb feiern wir diesen Sommer gemeinsam an den Festivals für weniger Röstigraben und für mehr West × East», schreibt Swisscom in einer Mitteilung.

Im Rahmen der Swisscom Launch-Kampagne für den Festivalsommer zeigen die Rapperinnen Badnaiy × Gigi, was entstehen kann, wenn sich Lebenswelten verbinden.





«Swisscom ist Partnerin einer Vielzahl namhafter und schweizweit stattfindender Festivals und langjährige Partnerin der Energy Musik Events. Die Aktivierungen rund um unser Musik-Engagement sollen für die Festivalbesucher*innen vor allem eines: aufzeigen, dass ein Festival gemeinsam schöner ist als allein», wird Andrea Meier, Head of Partnership and Live Experiences, in einer Medienmitteilung zitiert. So hat Swisscom für die Festivals vorgängig Tickets verlost. Am Festivalstand können Musik-Fans ausserdem das Game «Beat Catcher» spielen oder auch einfach ihre Batterien wieder aufladen.



Festivals am Fernsehen

Wer den Festivalsommer lieber von zu Hause aus geniessen möchte, schreibt der Telekom-Anbieter, finde auf dem Free TV Sender blue Zoom sowie in der blue Music Mediathek auf blue TV ausgewählte top Konzerte in voller Länge live und on Demand.

Verantwortlich für die Festivalkampagne: Swisscom (Gesamtkonzept); UMG for Brands (Insights); Madcom (Filmproduktion West x East); Aroma AG, JEFF Zürich GmbH (Festivalauftritt); Staay Interactive (Beat Catcher). (pd/nil)