Alpstudios: Generali vergibt Content-Mandat

Publiziert am 02.10.2026

Alpstudios aus Cham ist für die nächsten drei Jahre Content-Partnerin von Generali Schweiz, wie die Agentur auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt. Sichtbar wird die Zusammenarbeit derzeit beim Musikprogramm «Generali Lion Kids».

Das Programm bringt laut einer Mitteilung seit sechs Jahren Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren mit bekannten Schweizer Musikerinnen und Musikern zusammen. Mentorin war diesmal Zoë Më, die 2025 die Schweiz am Eurovision Song Contest vertreten hatte. Mit 180 Kindern hat sie an mehreren Standorten den Song «Unsere Melodie» einstudiert.

Alpstudios war in Bern, St. Gallen und Zürich dabei und hat die Videos von der Idee über Skript und Dreh bis zum Schnitt verantwortet. Laut der Agentur wurde das Programm damit zum ersten Mal mit eigenem Social-Media-Content begleitet. Insgesamt sind zehn Videos entstanden. Drei davon sind bisher auf dem Instagram-Account von Generali Schweiz erschienen und kommen nach Angaben der Agentur zusammen auf rund 74’000 Views. Das Mandat geht aber über «Generali Lion Kids» hinaus, so Alpstudios.

«Langweilige Kampagnen liegen uns nicht, hier war von Anfang an klar: Das soll etwas bewegen», sagt Kemal Alp, Creative Director bei Alpstudios.

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Der Song ist auf den gängigen Plattformen verfügbar. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen an The Human Safety Net Switzerland, eine Stiftung für Familien in schwierigen Lebenslagen. (pd/cbe)