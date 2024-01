Ferienregion Lenzerheide: Geschäftsleitung wird neu formiert

Die Geschäftsleitung der Lenzerheide Marketing und Support AG (LMS AG) wird neu formiert. Marc Schlüssel und Philipp Vassalli leiten LMS ab 1. Februar 2024 als Co-Geschäftsführer. Bruno Fläcklin verlässt die Organisation nach über elf Jahren per Ende Januar 2024, wie es in einer Mitteilung an die Partner heisst.

Corona-Pandemie, Digitalisierung, Klimawandel und verändertes Gästeverhalten hätten die Ferienregion Lenzerheide in den letzten Jahren vor neue Chancen und Herausforderungen gestellt. Daraus sei in der Ferienregion Lenzerheide der Wunsch entstanden, dass die LMS AG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Destinationsentwicklung wahrnehmen solle. Dieser Umstand sowie der gesundheitlich bedingte Ausfall von Bruno Fläcklin im Jahr 2020 führte zu einer neuen Führungsstruktur mit einer dreiköpfigen Geschäftsleitung, bestehend aus Philipp Vassalli in der Rolle als Geschäftsführer und Marc Schlüssel als Leiter Marketing. Als drittes Mitglied der Leitungsebene übernahm Bruno Fläcklin die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Destinationsentwicklung in einem Teilzeitpensum (persoenlich.com berichtete).

Nun hat der Verwaltungsrat der LMS AG entschieden, die Unternehmung neu durch eine Zweier-Geschäftsleitung zu führen und die Abteilung Destinationsentwicklung nicht weiterzuführen. Neben der Reduktion der Schnittstellen und einer einfacheren Abstimmung spielten auch die Unsicherheiten bezüglich der Finanzierung der Destinationsentwicklungsaufgaben eine Rolle, wie es in der Mitteilung heisst.

Philipp Vassalli und Marc Schlüssel bilden das Führungsduo neu als gleichberechtige Co-Geschäftsführer der LMS. Die wichtigsten Aufgaben im Bereich der Destinationsentwicklung werden unter den Co-Geschäftsführern aufgeteilt und fokussiert weitergeführt. «Mit diesem Schritt schaffen wir die Grundlagen, die Marketing- und Management Organisation der Ferienregion Lenzerheide erfolgreich weiterzuentwickeln», wird LMS-Verwaltungsratspräsident Daniel Stiefel zitiert. (pd/cbe)