Publiziert am 19.10.2026

Wie der Verlag aus Rapperswil-Jona am Montag mitteilte, beginnt der Verkauf für das Verbandsmagazin Swiss Golf mit dem Versand der Mediadaten 2027. Gemäss den Mediadaten für das laufende Jahr war der Golfverband zuletzt selbst für Verlag, Produktion und Anzeigenverkauf zuständig. Von 2023 bis 2025 hatte die St. Galler Complemedia das Heft verlegt und produziert und die Anzeigen zusammen mit dem Medien Verlag Ursula Meier aus Flims vermarktet.

Das Heft erscheint sechsmal jährlich auf Deutsch und Französisch. Es geht persönlich adressiert an die Mitglieder der 98 Clubs von Swiss Golf sowie an die Golferinnen und Golfer der Public-Golf-Organisationen ASGI und Migros GolfCard. Die Wemf-beglaubigte Auflage 2026 beträgt 67'009 Exemplare, davon 54'071 auf Deutsch und 12'938 auf Französisch.

Der Newsletter geht gemäss Verlag während der Golfsaison wöchentlich an 93'000 Abonnentinnen und Abonnenten. Für swissgolf.ch weist Galledia von Januar bis August 2026 rund 569'000 Besuche und 2,1 Millionen Seitenaufrufe aus.

Im Portfolio hat Galledia bereits die Verbandstitel Die Alpen des Schweizer Alpen-Clubs SAC und Das Wandern der Schweizer Wanderwege. Für Swiss Golf ist Medienberaterin Sabine Troidl zuständig, unterstützt von Verkaufsleiter Mathias Bettschart. (pd/nil)