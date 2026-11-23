Publiziert am 23.11.2026

Energy sucht ab sofort und bis 4. Dezember nach Slogans für Schweizer Gemeinden. Vorschläge für den eigenen Heimatort lassen sich in der ersten Aktionswoche über energy.ch/esds oder per WhatsApp einreichen, wie der Sender mitteilt. Danach folgt die Abstimmung. Der Siegerslogan soll anschliessend «symbolisch vor Ort» enthüllt werden.

Auch Prominente haben Vorschläge eingereicht: Pegasus-Sänger Noah Veraguth für Biel, Nickless für Uetikon am See und Luca Hänni für Thun. Man wolle die «Heimatliebe» der Hörerschaft feiern und «einen gesunden Kampfgeist zwischen den Gemeinden» fördern, lässt sich Pascal Aminzadeh, Chief Audio Officer bei Energy, zitieren.

Mels SG wirbt etwa mit «What else?», Landquart GR mit «Be smart, chum uf Landquart». Laut einer Zählung von Watson führen 509 deutschsprachige Gemeinden einen Slogan, 880 haben keinen. Französisch- und italienischsprachige Gemeinden hat das Portal weitgehend nicht berücksichtigt. (pd/nil)