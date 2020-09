Nach 20 Jahren

Heinz Herren verlässt Swisscom Ende Jahr

Nach einer fast 20-jährigen Laufbahn bei Swisscom hat sich Heinz Herren entschieden, das Unternehmen Ende 2020 zu verlassen.

Per 1. Februar 2019 übergab Heinz Herren die Leitung von Infrastruktur, Netz und IT der Swisscom an Christoph Aeschlimann, reduzierte sein Pensum auf 60 Prozent und widmete sich seither strategischen Projekten und Aufgaben inner- und ausserhalb von Swisscom. (Bild: zVg.)