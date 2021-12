PriceHubble: Helene Ackermann verstärkt Geschäftsleitung

PriceHubble, ein KI-Analyse- und Datenunternehmen für die Immobilienbranche, hat die Geschäftsleitung erweitert. Seit 1. Dezember 2021 amtet Helene Ackermann als Chief Revenue Officer und übernimmt die strategische und operative Führung des Vertriebs, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ackermann bringt über 20 Jahre Erfahrung im IT-Vertrieb mit. Zuletzt war sie als Vice President Global Sales & Marketing bei Crealogix Group tätig und davor in verschiedenen Führungspositionen bei Salesforce, unter anderem zuständig für die Regionen Emea und Apac und, stationiert in Singapur, für die Region Asia. Auch für Oracle Schweiz arbeitete Ackermann während über sechs Jahren und leitete in der Position als Sales Director General Business den Verkauf und das Channel Marketing.

«Ich freue mich ausserordentlich, mit dem motivierten Team aus Spezialisten neue Impulse zu setzen und PriceHubble auf dem Markt noch besser positionieren zu können. Die PriceHubble-Lösungen überzeugen in Bezug auf Datenqualität und Nutzererlebnis – und ich möchte auf diesem soliden Fundament aufbauen, die Kunden und Partner noch mehr ins Zentrum setzen, um Mehrwert für sie zu schaffen», lässt sich Helene Ackermann in der Mitteilung zitieren.

Julien Schillewaert, CEO PriceHubble, sagt: «Mit Helene konnten wir die ideale Person für diese Position gewinnen. Sie verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis in den Bereichen International Sales und Marketing und ergänzt unser Team perfekt.» (pd/tim)