Henniez setzt sich mit der Kampagne «Henniez lädt ins Restaurant ein» für die Gastronomen ein, die von zwei Jahren Covid-19-Pandemie hart getroffen wurden. Die Schweizer Mineralwassermarke will die Rückkehr der Gäste an diese Orte des sozialen Lebens fördern, indem sie 10'000 Gutscheine anbietet, die in rund 1000 Partnerbetrieben auf nationaler Ebene eingelöst werden können. Der Schritt werde von der Branche als notwendig erachtet und begrüsst, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Henniez ist seit Jahrzehnten die führende Marke in der Gastronomie. Die Entscheidung, in diese Kampagne für die Zeit nach der Pandemie zu investieren, war daher naheliegend», wird Alessandro Rigoni, Direktor von Nestlé Waters Schweiz, zitiert. Von Mai bis September werden jede Woche 500 Gutscheine im Wert von 40 Franken verlost. Damit kommen bis Ende des Jahres 10'000 Personen in den Genuss eines Essens.

Bis heute haben sich bereits fast 1000 Restaurants an dieser Initiative beteiligt. «Wir finden diese Kampagne eine gute Idee der Zusammenarbeit. Wir sind gespannt», kommentiert die Familie Eckert-Kiener-Gerber, Besitzer des Gasthof «Schöhnbühl» neben Bern. Auch wenn der Lockdown schon lange vorbei ist, müssen viele Gastronomen wieder mehr Besucher in ihre Restaurants locken. Beat Müller, Direktor des Restaurants «Schützenruh» in Zürich, stellt fest, dass die Kampagne «den Leuten vermitteln kann, sich einen Restaurantbesuch zu gönnen, anstatt zuhause selber zu kochen.» Seiner Meinung nach hat sich diese Gewohnheit in den Jahren der Pandemie leider zu sehr verfestigt.

In der Westschweiz werde die Initiative als echte Unterstützung wahrgenommen, wie Vincent Pelafi, der im Kanton Waadt sein «Chez Tof» eröffnet hat, berichtet. «Es war in der Tat nicht einfach, in den letzten Jahren ein noch neues Restaurant zu führen, und es ist schön, sich so unterstützt zu fühlen.» Ein weiterer zentraler Punkt ist es, die wachsende Nachfrage nach lokalem Konsum zu decken. «Der Wunsch unserer Kunden, lokale Produkte zu konsumieren, hat eindeutig zugenommen. Dies hat sich während der Pandemie wirklich verstärkt», bemerkt Manuel Orozco, der zusammen mit seinem Sohn das Restaurant «Le Perron» in Genf betreibt. «Die typisch schweizerische Marke Henniez bietet eine Antwort auf diesen Trend.»

Die Kampagne «Henniez lädt ins Restaurant ein» wurde inhouse umgesetzt, wie es auf Anfrage heisst. (pd/cbe)