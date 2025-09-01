Publiziert am 01.09.2025

In den fünf Episoden begleiteten die Zuschauer den Glarner Koch-Influencer Noah Bachofen und den Berner Podcaster Nico Franzoni auf ihrer Reise durch den Kanton. Die beiden besuchten unter anderem die Landsgemeinde, stellten Glarner Produkte her und erkundeten die Naturlandschaft. Die Videos wurden seit dem 26. März auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht und von einer eigenen Website begleitet (persoenlich.com berichtete).





Hinter der Kampagne steht eine Kooperation zwischen dem Kanton Glarus, den Glarner Gemeinden und der Tourismusorganisation Visit Glarnerland. Zahlreiche lokale Unternehmen unterstützten das Projekt durch Produktplatzierungen oder die Präsentation ihrer Mitarbeitenden. Die Konzeption übernahm die Marketingagentur Rob Nicolas.

Die begleitende Website echtsagenhaft.ch präsentiert die Glarner Arbeitswelt und bietet Unternehmen eine Plattform zur Darstellung als Arbeitgeber. Ein Projektteam aus Vertretern der Tourismusorganisation, der kantonalen Standortförderung, der Staatskanzlei und den Gemeinden verantwortete die Umsetzung. (pd/nil)