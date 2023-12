Kingfluencers: Influencer werben in der Schweiz für BMW

Die Schweizer Digital-Influence-Agentur Kingfluencers hat sich in einer mehrmonatigen Pitchphase gegen mehrere global aufgestellte Agenturen durchgesetzt. Ab Januar 2024 wird Kingfluencers als offizielle Influence-Agentur von BMW Schweiz agieren. Neu werden beim Automobilhersteller auch Influencer-Kampagnen in den Marketingmix integriert, wie es in einer Mitteilung heisst.

BMW verfolge schon seit mehreren Jahren eine Brand-Ambassador-Strategie. Das entsprechende Portfolio werde nun mit ausgewählten Creators aus der Schweiz vervollständigt. Kingfluencers will für BMW so eine neue und jüngere Zielgruppe erobern, wie die Agentur schreibt. In Zusammenarbeit mit der Entrepreneurin Sara Leutenegger, dem Koch- und Foodblogger Noah Bachofen oder dem Langstreckenschwimmer Noam Yaron soll BMW für ein entsprechendes Zielpublikum zugänglicher gemacht werden.

Cristina Sarhan, Head of Premium Partnerships bei Kingfluencers, freut sich darauf, nun auch auf Social Media für «Freude am Fahren» zu sorgen: «Die Automobilindustrie befindet sich in einer intensiven Umbruchphase und, dass wir BMW bei dieser spannenden Transition nun als Agentur unterstützen dürfen, ist für Kingfluencers eine hochspannende Aufgabe.»

Auch Selina Gabriel, Head of Campaign Management bei Kingfluencers, findet grossen Gefallen an der Umsetzung des Projekts mit BMW und den handverlesenen Influencerinnen und Influencern: «BMW ist ein unglaublich starker Brand und ich weiss, dass wir die richtigen Creators an Bord haben, um Content zu kreieren, der den Menschen lange in Erinnerung bleiben wird.»

Vergangene Woche fand in Dielsdorf im BMW Group Brand Experience Center – zusammen mit Kingfluencers und der BMW-Creator-Squad – der offizielle Kick-off-Event statt. Ziel der Veranstaltung war es, den Creators die Marke näherzubringen und persönliche Kontakte unter allen Beteiligten zu fördern. (pd/cbe)